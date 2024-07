ASSE : Révolution sur le mercato, l’entraineur valide

Arnaud De Kanel

L’ASSE a changé de propriétaires. Avec l’arrivée du groupe Kilmer Sports, Ivan Gazidis a pris les commandes du club stéphanois, bien épaulé par Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld. Depuis que cette nouvelle direction a été intronisée, la data fait parler d’elle puisque les Verts veulent dès à présent se baser sur cet outil pour recruter. Olivier Dall’Oglio n’est pas contre.

Promus en Ligue 1, les Verts sont très actifs depuis l’ouverture du mercato estival. Alors que Yunis Abdelhamid, Ben Old ou encore Zuriko Davitashvili ont rejoint le Forez, d’autres renforts sont attendus dans les prochains jours. Et lors de cette intersaison, l’ASSE s’aide de la data pour recruter avec notamment Jaeson Rosenfeld, spécialiste du domaine. Olivier Dall’Oglio est partisan de l’utilisation de cet outil.

Mercato - ASSE : Les deux prochains transferts sont dévoilés https://t.co/BjAQsXuDh8 pic.twitter.com/b6xwT9IPdi — le10sport (@le10sport) July 21, 2024

«Je suis favorable»

« Il faut le regarder, l’utiliser, prendre ce dont on a besoin. La technologie avance à une allure folle, l’intelligence artificielle arrive dans le monde et ça impacte celui du foot. On a des spécialistes qui sont là, on a des analystes vidéo proches des datas, on a des personnes qui travaillent dessus. Au niveau des nouveaux dirigeants, il y a également des spécialistes à ce niveau-là. Aujourd’hui, les datas nous servent essentiellement pour le recrutement mais après dans tout ce qui est jeu, sur le côté sportif, ça va aussi certainement nous amener certaines choses. Je suis favorable à la condition que le côté humain rentre en jeu. Il faut lier les deux, on ne peut pas juste faire de la data. Ce n’est pas possible », a déclaré le coach de l’ASSE dans des propos rapportés par En Vert Et Contre Tous. Dall’Oglio ne veut pas négliger le côté humain.

«Les datas et l’intelligence artificielle nous amènent des réponses»

« Moi j’aime bien sur le recrutement voir la mentalité des joueurs, le comportement humain, des choses qui n’apparaissent pas dans les datas. Tout ça est essentiel. Mais les datas nous amènent quelque chose de sérieux, nous en tant que staff on peut poser les questions. Les datas et l’intelligence artificielle nous amènent des réponses, à nous de voir si on les utilise ou pas », a ajouté le coach de l'ASSE.