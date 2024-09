ASSE : L'entraîneur déjà viré ? Il se lâche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'ASSE est toujours à la recherche de sa première victoire en Ligue 1 cette saison. De retour dans l'élite, la formation stéphanoise vit des débuts difficiles et après seulement trois journées, certains réclament déjà la tête d'Olivier Dall'Oglio, l'homme de la remontée. Mais pour le journaliste Timothée Maymon, se poser ce genre de questions est prématuré.

L’ASSE est retombée dans ses travers. Malgré une vente et des moyens décuplés, la formation stéphanoise a bien mal débuté son championnat. Trois défaites en autant de matches pour les hommes d’Olivier Dall’Oglio, dont la tête est déjà réclamée par certains supporters, surtout après la dernière défaite de l’ASSE face à Brest samedi soir (4-0).

Dall'Oglio déjà en grand danger

Mais pour le journaliste Timothée Maymon, ce serait une erreur de se séparer de Dall’Oglio aussi tôt dans la saison. Selon lui, les supporters de l’ASSE doivent encore faire preuve de patience.

« Calme… »

« Après trois matchs ? On se plein tous d’un football qui va trop vite, Ou l’on brade le travail au long court contre des chocs psychologiques à répétitions ! On ne peut pas fêter la montée il y a 3 matchs et demander la tête du coach 270 minutes plus tard! Calme… » a confié le journaliste de la Chaîne L’Equipe sur X. La rencontre face au LOSC vendredi pourrait-elle être décisive ?