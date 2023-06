Après son transfert historique, il annonce du lourd à l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En janvier dernier, l'OM cassait sa tirelire pour s'attacher les services de Vitinha, formé au Sporting Braga. Une première partie de saison délicate pour le joueur portugais, qui vit mal l'éloignement avec sa famille. Mais le buteur l'annonce, il devrait monter en puissance sous le maillot de l'OM la saison prochaine.

A la recherche d'un buteur capable d'épauler Alexis Sanchez lors du dernier mercato hivernal, l'OM avait décidé de miser sur Vitinha, qui connaît sa première expérience à l'étranger. Un pari pour Pablo Longoria, qui a dépensé près de 32M€ dans ce dossier, du jamais-vu à Marseille. Très attendu par le public phocéen, Vitinha a éprouvé quelques difficultés lors de cette seconde partie de saison. Dans un entretien à Free Ligue 1 ce samedi, il a exprimé son ressenti.

Vitinha a vécu des premiers mois délicats

« Quand j'ai eu la certitude de venir à Marseille, je n'ai même pas pu le dire à mes parents. Mon adaptation a été difficile car je suis loin d'eux, ça n’allait pas, c’était très difficile quand je suis venu ici. Mon adaptation a été difficile parce que je suis loin d’eux. C’est un nouveau club, une nouvelle ville, ça été dur parce que j’ai quitté les personnes que j’aime » a lâché le buteur portugais, avant de défier l'AC Ajaccio lors de l'ultime journée de championnat.

« La saison prochaine, vous aurez un Vitor bien meilleur »