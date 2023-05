Mercato : L’OM veut boucler un transfert à 32M€

Alexis Brunet

Longtemps deuxième, l'OM est actuellement troisième de Ligue 1. Pablo Longoria le sait, pour viser encore plus haut et atteindre la deuxième place minimum, il faudra réaliser un bon mercato. Pour ce faire, il faut recruter de bons joueurs, mais aussi savoir vendre. Et cela tombe bien, Longoria est un fin négociateur. Il demande minimum 32M€ pour un joueur qui dispose d'un bon de sortie.

Lille, Brest et Ajaccio, voilà les trois derniers adversaires de l'OM en Ligue 1 cette année. S'il faut bien gérer le déplacement face au LOSC, les deux autres adversaires des coéquipiers de Dimitri Payet semblent être à leur portée. Oui mais voilà, les Marseillais ne sont pas maîtres de leur destin. Ils sont tributaires d'un mauvais pas du RC Lens, pour essayer de retrouver la deuxième place au classement et donc une qualification directe en Ligue des Champions.

Marseille a besoin d'argent

Pour faire bonne figure, en C1, les hommes d'Igor Tudor devront avoir des renforts. Cette année, ils n'avaient pas réussi à sortir des poules, et ils n'avaient même pas été reversés dans une autre Coupe d'Europe. Si l'on ajoute à cela l'arrivée pour 32M€ de l'avant-centre portugais Vitinha cet hiver, cela fait que Marseille va sûrement avoir besoin d'argent.

L'OM demande 32M€ pour Guendouzi

Pablo Longoria pourrait laisser partir Mattéo Guendouzi cet été. L'ancien Lorientais est un des éléments phocéens avec la plus grande valeur marchande. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, Le président marseillais demanderait 32M€ pour son milieu de terrain. Le joueur est très courtisé en Angleterre, où Tottenham, Newcastle, mais aussi et surtout Aston Villa sont sur les rangs pour accueillir Guendouzi.