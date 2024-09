Après son transfert à l'ASSE, il se lâche

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé cet été en provenance de Cukaricki, Igor Miladinovic n’a pas encore eu l’opportunité de faire ses débuts sous le maillot de l’ASSE. Comme l’a confié Olivier Dall’Oglio, le Serbe n’est pas prêt physiquement pour le moment, mais le milieu offensif âgé de 21 ans a hâte d’avoir l’opportunité de montrer ce qu’il sait faire.

Une recrue qui se fait toujours attendre. Depuis le début de la saison, les supporters de l’ASSE n’ont pas encore eu l’occasion de voir Igor Miladinovic, arrivé cet été en provenance de Cukaricki, en Serbie. Âgé de 21 ans, le milieu offensif s’est engagé jusqu'en juin 2028 avec les Verts, qui doivent encore un peu patienter avant de pouvoir compter sur lui.

Miladinovic a encore besoin de temps

« Igor nous a rejoint récemment, il n’est pas prêt physiquement. Par rapport à sa préparation mouvementée, ça va prendre beaucoup plus de temps. C'est un joueur technique assez vif au milieu de terrain, plutôt offensif. C'est un petit gabarit dribbleur. On va le faire travailler physiquement pour que petit à petit il intègre le groupe mais il faudra vraiment plus de temps. Il est arrivé après 15 jours de vacances. Il est arrivé un peu comme ça, il n'est pas prêt, on ne veut pas aller à la blessure. Il y a de grandes chances qu’il joue avec la réserve s'il n'y a pas de contre-indication », indiquait Olivier Dall’Oglio à propos d’Igor Miladinovic.

« Tout se passe comme il se doit, j’ai le soutien de toutes les personnes du club »

« Cela signifie beaucoup pour moi d’avoir l’opportunité de me battre pour jouer dans l’une des ligues les plus fortes du monde, et surtout dans un club comme Saint-Etienne », a confié le Serbe auprès de HotSport. « Pour l’instant, je m’habitue au nouvel environnement. Tout se passe comme il se doit, j’ai le soutien de toutes les personnes du club, pour lequel je suis reconnaissant, et c’est mon travail de montrer combien et ce que je peux faire. » Igor Miladinovic a également eu une pensée pour son ancien club : « J’ai passé six ans à Cukaricki, j’ai parcouru toute l’école des jeunes et j’ai atteint l’équipe première, je suis reconnaissant envers tous les gens du club et je leur souhaite de gagner l’Europe cette année. »