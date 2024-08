Mercato - ASSE : Il balance sur un problème avec cette recrue !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il y a quelques semaines, l’ASSE a officialisé l’arrivée du Serbe Igor Miladinovic jusqu’en 2028. Talentueux, le milieu de terrain de 21 ans n’a toujours pas débuté avec les Verts. Alors qu’il ne jouera pas non plus contre le Havre ce dimanche, Olivier Dall’Oglio a fait une confidence sur sa nouvelle recrue.

Cet été, l’ASSE s’est montrée plutôt active au niveau du marché des transferts. Le club du Forez a souhaité se renforcer pour cette remontée en Ligue 1, notamment au milieu de terrain. Ainsi, le 9 août dernier, Saint-Étienne a officialisé l’arrivée d’Igor Miladinovic en provenance du club serbe de Cukaricki.

«Pas une décision facile», il balance sur son transfert à l'ASSE https://t.co/9ujN6jpO1Z pic.twitter.com/xpnwBUggn2 — le10sport (@le10sport) August 24, 2024

Igor Miladinovic a rejoint l’ASSE cet été

« Igor est un jeune joueur qui va découvrir un autre football. On va prendre le temps avec lui, l'accompagner. C'est un garçon qui propose beaucoup d'activité au milieu de terrain. Sa touche technique doit nous emmener un plus, sa créativité également. Il est capable de marquer et de créer des situations de but. C'est ce qui nous a intéressé dans son profil », lâchait alors le coach Olivier Dall’Oglio à propos du milieu de terrain de 21 ans. Mais alors que ce dernier n’a pas disputé la moindre minute depuis son arrivée, l’entraîneur stéphanois s’est expliqué à son sujet.

« Il n’est pas prêt physiquement »

« Igor nous a rejoint récemment, il n’est pas prêt physiquement. Par rapport à sa préparation mouvementée, ça va prendre beaucoup plus de temps. C'est un joueur technique assez vif au milieu de terrain, plutôt offensif. C'est un petit gabarit dribbleur. On va le faire travailler physiquement pour que petit à petit il intègre le groupe mais il faudra vraiment plus de temps. Il est arrivé après 15 jours de vacances. Il est arrivé un peu comme ça, il n'est pas prêt, on ne veut pas aller à la blessure. Il y a de grandes chances qu’il joue avec la réserve s'il n'y a pas de contre-indication », a expliqué ce dernier dans des propos relayés par MadeinFoot.