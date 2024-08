Mercato - PSG : Une fake-news est révélée pour ce transfert

Alexis Brunet

Depuis de nombreuses semaines, le PSG a fait de Khvicha Kvaratskhelia sa grande priorité pour remplacer Kylian Mbappé. Malheureusement, le Géorgien n’a toujours pas posé ses valises à Paris et dernièrement, c’est Liverpool qui a été annoncé sur les traces de l’attaquant. Mais selon Fabrizio Romano, les Reds ne seraient finalement pas intéressés par le joueur du Napoli.

Le PSG n’a plus que quelques jours pour se renforcer, avant la fin du mercato, le 30 août prochain. Pour le moment, le club de la capitale a déjà enregistré l’arrivée de quatre recrues : Matvey Safonov, João Neves, Willian Pacho et Désiré Doué. Les dirigeants parisiens cherchent à mettre la main dorénavant sur un attaquant capable de remplacer du mieux possible Kylian Mbappé.

Le PSG apprécie tout particulièrement Khvicha Kvaratskhelia

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG pense notamment à Khvicha Kvaratskhelia pour prendre la succession de Kylian Mbappé. Le Géorgien est même d’accord pour rejoindre le club de la capitale, mais c’est du côté de Naples que cela bloque. La formation italienne ne souhaite pas laisser partir son attaquant cet été.

Liverpool n’est pas sur Kvaratskhelia

En plus de devoir faire face à l’intransigeance de Naples, dernièrement, certaines rumeurs ont affirmé que Liverpool était également entré dans la danse pour recruter Khvicha Kvaratskhelia. Selon le journaliste Fabrizio Romano, qui s’est exprimé à travers une vidéo publiée sur sa chaîne Youtube, cela serait totalement faux, les Reds n’auraient pas le Géorgien dans leur viseur. « Il y a des rapports en Angleterre qui disent que Liverpool prépare une offre incroyable pour Kvaratskhelia, que Liverpool travaille dans les coulisses pour un mouvement sensationnel pour Kvaratskhelia. Non, les gars, Liverpool ne travaille pas sur un accord pour Kvaratskhelia. C'est le message clair du club. Le message clair de Naples est également qu'il n'est absolument pas question de faire des affaires autour de Kvaratskhelia. » Une bonne nouvelle pour le PSG, mais reste encore à faire changer d’avis Naples.