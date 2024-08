Mercato - OM : Coup de théâtre pour un transfert chaud !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans sa volonté de changer beaucoup de choses dans son effectif en vue de la saison qui vient de démarrer, l'OM a beaucoup travaillé cet été. Le club, qui a connu une saison difficile puisqu'il ne jouera pas de Coupe d'Europe, a voulu faire bouger son effectif. Dans le sens des arrivées comme des départs, il reste encore des choses à faire en cette fin de mercato. Les indésirables prennent beaucoup d'espace et l'OM voit les pistes se succéder pour Chancel Mbemba.

Après l'approche d'Al-Ittihad révélée plus tôt, Chancel Mbemba serait dans la liste d'un nouveau club, en Europe cette fois-ci. Le défenseur central congolais a rejoint l'OM en 2022 et ne fait plus partie des plans de jeu. Sur le banc des indésirables, on attend patiemment son départ du club et celui-ci pourrait finalement arriver très prochainement.

Bologne rentre dans la course

Surprise à Marseille avec Chancel Mbemba qui ne manque pas de prétendants ! Après une potentielle porte de sortie en Arabie saoudite, c'est le club de Bologne qui se rapproche de lui par l'intermédiaire de l'agent Federico Pastorello, comme le rapporte Foot Mercato. Des contacts auraient déjà été établis pour concrétiser pourquoi pas ce dossier.

Mbemba très courtisé

Quelques heures plus tôt, c'est Al-Ittihad qui toquait à la porte pour Chancel Mbemba. L'international congolais, sous contrat jusqu'à la fin de la saison, est estimé à 15M€. C'est pour cette raison que l'OM insiste pour son départ afin de remplir un peu ses caisses. Récemment sanctionné d'une retenue sur salaire en raison d'un dérapage envers un membre du staff, il pourrait bientôt quitter l'OM, pour le plus grand bonheur des dirigeants.