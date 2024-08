Mercato - PSG : La presse espagnole balance sur le feuilleton du moment !

Thomas Bourseau

Recrutera ou ne recrutera pas ? C’est la question du moment en coulisses et dans la presse qui taraude le PSG. Les dirigeants parisiens ont témoigné de la blessure à la cheville de Gonçalo Ramos à la mi-août qui le privera de trois mois de compétition. Le recrutement d’un attaquant est reparti de plus belle depuis, mais Marco Asensio aurait rassuré son monde au Paris Saint-Germain.

Depuis le 16 août et le match d’ouverture remporté par le PSG en Ligue 1 sur la pelouse du Havre (4-1), les hommes de Luis Enrique doivent opérer sans Gonçalo Ramos qui a été gravement blessé à la cheville et a dû subir une opération cette semaine. Randal Kolo Muani ou encore Marco Asensio peuvent et vont dépanner au poste d’attaquant de pointe si l’on en croit AS.

Marco Asensio impressionne, le PSG ne va pas recruter d’attaquant !

Selon AS, les hauts représentants du PSG auraient été particulièrement impressionné par le rendement de Marco Asensio face à Montpellier vendredi soir. Dans une position d’attaquant axial ou de « faux 9 », l’Espagnol a trouvé le chemin des filets et a été impliqué dans des autres des six buts inscrits du Paris Saint-Germain. Et la prestation d’Asensio changerait la donne pour cette fin de mercato. AS assure que les dirigeants du PSG estimeraient qu’il n’est à présent plus nécessaire de mettre la main sur un attaquant de pointe. Le projet du champion de France serait de placer sa confiance au sein des joueurs présents dans l’effectif parisien.

«L’entraîneur est content de cet effectif»

De quoi confirmer la tendance dessinée par Daniel Riolo vendredi soir. Après la démonstration du PSG à l’occasion de la réception de Montpellier au Parc des princes (6-0), l’éditorialiste de RMC a lâché le message suivant pendant l’émission de l’After Foot. « Le recrutement d’un 9 ? L’entraîneur est content de cet effectif. Ce que je sais, c’est qu’il est assez content et qu’ils vont a priori la jouer comme ça ». Le ton est donc donné au PSG, Gonçalo Ramos ne devrait donc pas être remplacé.