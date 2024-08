Transferts - OM : La priorité de la fin du mercato est annoncée !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A moins d'une semaine de la fin du mercato, on commence à y voir plus clair dans l'effectif marseillais. Mais les opérations sont encore loin d'être terminées puisque le club pourrait encore enregistrer quelques coups. Dans le secteur offensif, Pablo Longoria avait besoin d'un joueur pour combler l'absence de Faris Moumbagna. La priorité est mise sur Neal Maupay.

Très gourmand sur le mercato depuis des semaines, l'OM n'a pas fini de travailler. Pisté ces derniers jours, Neal Maupay, attaquant français d'Everton, fait partie des premiers choix du club. A 28 ans, il pourrait retrouver la Ligue 1, lui qui a commencé à l'OGC Nice avant de passer par l'ASSE. Les discussions sont toujours en cours.

Maupay grande priorité

Toujours à la recherche d'un bon attaquant de pointe, l'OM se positionne sur Neal Maupay depuis des jours. Le club s'est rapproché sérieusement du joueur français d'Everton. D'après Foot Mercato, il est même la priorité des Phocéens avant la fin du mercato. Le club anglais sera toutefois difficile à convaincre...

L'OM doit casser la tirelire ?

Après avoir déjà accueilli de nombreux joueurs comme Mason Greenwood et Elye Wahi notamment dans le secteur offensif, l'OM devra sortir le chéquier pour essayer de recruter Neal Maupay. Everton veut laisser partir son joueur sous contrat jusqu'à la fin de saison sur un transfert sec et non pas en prêt.