Mercato : Il débarque à l’OM et défie déjà le PSG

A 21 ans, Jonathan Rowe a quitté son club formateur de Norwich City pour poser ses valises à l’OM. C’est ce vendredi que le club phocéen a officialisé l’arrivée de l’Anglais, la 10ème recrue du mercato estival. Rowe intègre donc l’effectif de Roberto De Zerbi et il ne manque pas d’ambitions. Le PSG est notamment prévenu.

C’est désormais officiel, Jonathan Rowe est un joueur de l’OM. Un accord a été trouvé avec Norwich City pour un prêt payant de 2M€ assorti d’une option d’achat de 14,5M€ pour l’ailier anglais. A 21 ans, il vient ainsi renforcer le secteur offensif de Roberto De Zerbi où il compte être l’un des acteurs majeurs afin d’aider l’OM à atteindre de grandes choses.

« Me battre pour le titre de champion »

Désormais à l’OM, Jonathan Rowe s’est confié aux médias du club phocéen. L’occasion pour lui de parler de ses objectifs et de son envie de faire de l’ombre au PSG pour le titre en Ligue 1 : « Quels sont mes objectifs cette saison avec l’OM ? J’ai bien sûr envie de me battre pour le titre de champion ».

« Je veux me qualifier pour la Ligue des Champions »

Mais Jonathan Rowe voit également les choses en grand pour sa première saison à l’OM. « Je veux me qualifier pour la Ligue des Champions et je veux y contribuer personnellement en marquant beaucoup de buts et en faisant beaucoup de passes décisives pour l’équipe », a ensuite poursuivi le néo-Olympien. A voir s’il parviendra à réaliser ses objectifs à l’OM.