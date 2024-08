Mercato : L’OM s’active pour boucler le transfert d’un international marocain

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Décevant depuis son arrivée en provenance d’Angers en janvier 2023, Azzedine Ounahi fait partie des joueurs qui pourraient quitter l’OM dans les derniers jours du mercato estival. Le club chercherait une porte de sortie à l’international marocain de 24 ans, mais ce dernier n’aurait pas d’offres qui l’intéressent pour le moment.

Avec l’arrivée de Jonathan Rowe (21 ans, Norwich City), officialisée vendredi, le nombre de recrues de l’OM lors de cette période de mercato est maintenant de 10. Désormais, la direction olympienne veut avancer sur les ventes et souhaite toujours se séparer de Chancel Mbemba (29 ans), Samuel Gigot (30 ans), Jordan Veretout (31 ans) et Ulisses Garcia (28 ans).

Ounahi peut partir dans les derniers jours du mercato

Comme indiqué par La Provence, l’OM est également à l’écoute des offres pour deux autres joueurs, Amine Harit (27 ans) et Azzedine Ounahi (24 ans). Pablo Longoria et Medhi Benatia auraient déjà identifié leurs potentiels successeurs et l’un d’eux évoluerait chez un cador de Serie A.

Pas d’offre intéressante pour Ounahi

Selon La Tribune OM, Amine Harit devrait en revanche rester à l’OM. En ce qui concerne Azzedine Ounahi, une porte de sortie lui serait actuellement recherchée. Mais l’international marocain (30 sélections) n’aurait pour le moment pas de proposition qui lui conviendrait.