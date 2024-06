Après Mbappé, un autre départ va secouer le PSG ?

Alexis Brunet

Le PSG a déjà perdu Kylian Mbappé cet été. Le champion du monde a décidé de s’engager avec le Real Madrid après sept saisons au sein du club de la capitale. Prochainement, Paris pourrait également voir partir un autre de ses hommes forts, et proche du capitaine de l’équipe de France, un certain Luis Campos.

L’aventure entre Kylian Mbappé et le PSG a donc pris fin cet été. Le champion du monde sera resté sept saisons à Paris, mais il a finalement décidé de réaliser son rêve et de rejoindre le Real Madrid. L’attaquant s’est engagé jusqu’en 2029 avec les Madrilènes, qui n’ont pas eu à verser un euro au PSG, car l’ancien joueur de l’AS Monaco était en fin de contrat.

Luis Campos pourrait quitter le PSG

Après avoir perdu Kylian Mbappé, le PSG pourrait également perdre Luis Campos. D’après les informations de L’Équipe , un projet de rachat de l’AS Monaco par un investisseur saoudien pourrait voir le jour. Si ce projet aboutissait, Luis Campos pourrait être nommé président de l’ASM.

Campos est sous contrat avec le PSG jusqu’en 2025