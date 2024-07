Alexis Sanchez : Ça bouge pour son transfert à l’OM ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a un an, Alexis Sanchez quittait l’OM et était remplacé par Pierre-Emerick Aubameyang. Cet été, le Gabonais a fait ses valises et voilà que le nom du Chilien circule pour raviver la flamme avec le club phocéen. Depuis plusieurs jours maintenant, il est question d’un possible retour d’Alexis Sanchez à l’OM et des précisions ont été apportées sur ce dossier.

Tandis que l’OM est en passe de faire venir sa 5ème recrue de l’été avec Valentin Carboni, le club phocéen ne compte pas s’arrêter là. En effet, à Marseille, Roberto De Zerbi espère notamment accueillir un numéro 9. Alors que ça avancerait avec Eddie Nketiah (Arsenal), il a aussi été question d’un possible retour d’Alexis Sanchez à l’OM. Quid alors du Chilien ?

« Ça discute »

Pour L’After Foot, Romain Canuti a fait le point sur ce dossier Alexis Sanchez/OM. Le journaliste a alors fait savoir : « Ça discute. Après, Sanchez a un agent particulier, c’est le Jorge Mendes, Raiola du Chili. Au-delà de ça, je crois que c’est lui qui lance l’appât au début et l’OM se dit pourquoi pas, mais il faut voir le prix ».

« Un attaquant parfait »

Alexis Sanchez fera-t-il alors son retour à l’OM ? De son côté, Romain Canuti estime que c’est l’attaquant idéal pour le jeu de Roberto De Zerbi : « De ce que je vois, il y a un attaquant qui est fait pour cet OM là, un attaquant qui revient, je trouve que le joueur parfait se nomme Alexis Sanchez. Il serait un attaquant parfait dans sa volonté de participer au jeu ».