Mercato : Un attaquant veut venir, le PSG a la main !

En difficulté pour renforcer son secteur offensif, le PSG reste associé à Victor Osimhen, dont la situation a évolué ces derniers jours. Le Napoli a en effet confirmé les envies de départ de son joueur, se voyant rejoindre la formation parisienne. Aux yeux d’un agent, le club de la capitale est d’ailleurs le seul capable de boucler son transfert.

À une semaine de la reprise de la Ligue 1, le PSG compte trois recrues dans ses rangs : Matvey Safonov, Joao Neves et Willian Pacho. Le mercato du club est encore assez calme, et ce alors que du lourd était attendu en attaque après le départ de Kylian Mbappé. La piste menant à Victor Osimhen a notamment été évoquée, même si le10sport.com vous a révélé que son arrivée au PSG n’était pas d’actualité. L’international nigérian s’y verrait pourtant.

Osimhen « a demandé à partir »

Selon la presse italienne, Victor Osimhen souhaiterait en effet rallier le Paris Saint-Germain durant le mercato estival, et une grosse étape a été franchie avec l’absence du joueur pour le 32e de finale de la Coupe d’Italie opposant le Napoli à Modena. « Il a demandé à partir, a confirmé le directeur sportif napolitain Giovanni Manna, au micro de Mediaset. Nous sommes calmes car nous avons des joueurs dans l’effectif qui peuvent le remplacer de la meilleure façon possible. Mais nous ne voulons pas nuire à l’intégrité du groupe et au contraire nous voulons la préserver, nous verrons ce qui se passera dans les prochains jours ». Le PSG est-il disposé à relancer le dossier ? Le club de la capitale serait en tout cas le seul susceptible d’arracher Osimhen à Naples.

« Le seul club qui peut payer la somme demandée par De Laurentiis est le PSG »

« C'est une question très particulière en ce moment. Je suppose que la situation est à un tournant et qu'il est proche de quitter Naples. Aujourd'hui, le seul club qui peut payer la somme demandée par De Laurentiis est le PSG. Je ne vois pas d'autres possibilités aujourd’hui », estime l'agent Giocondo Martorelli, interrogé par TMW sur ce dossier.