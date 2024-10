Mercato : Ça bouge déjà pour une recrue du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé au PSG durant le dernier mercato estival, Matvey Safonov n'a pas encore la renommée d'un Gianluigi Donnarumma. Mais sa réputation aurait déjà traversé la Manche. A en croire un ancien joueur de Manchester United, son nom revient dans les discussions en Premier League. De là à imaginer un transfert en Angleterre...

Luis Enrique a demandé un package au poste de gardien de but, il l’a reçu. En plus de Gianluigi Donnarumma, le coach du PSG peut compter sur Arnau Tenas, mais aussi de Matvey Safonov, qui connaît sa première expérience loin de son Krasnodar natal.

Safonov veut s'imposer

Peu impressionné par la stature de Donnarumma, Safonov a déjà annoncé la couleur. Le portier russe n’arrive pas en tant que doublure, mais bien en tant que numéro un bis. Lié au PSG jusqu’en juin 2029, il a encore le temps pour grimper dans la hiérarchie et se faire un nom dans la capitale.

Un départ en Angleterre ?

Mais le profil de Safonov est déjà surveillé à l’étranger. Selon Andrei Kanchelskis, le portier du PSG est un profil qui pourrait intéresser la Premier League. « En Angleterre, ils suivent le football mondial et connaissent Safonov , Kuzyaev (Le Havre) et Golovin (Monaco) - ils y sont bien connus. Parfois, ils me posent des questions à leur sujet » a déclaré l’ancien milieu de terrain de Manchester United à RB Sport.