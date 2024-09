Mercato : A peine arrivé au PSG, il a pensé à un départ !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Recruté par le PSG cet été contre un chèque de 20M€, Matvey Safonov s'est posé des questions sur son avenir. Faut-il partir en prêt pour emmagasiner des minutes de jeu ou rester à Paris pour s'acclimater à un nouvel environnement ? Le portier russe a opté pour la seconde option, même si l'idée d'un départ lui a effleuré l'esprit.

Arrivé cet été au PSG, Matvey Safonov a débarqué avec l’envie de se concurrencer à Gianluigi Donnarumma. Comme l’a annoncé le portier russe, son statut ne lui a pas été précisé au moment des négociations. Mais dans les faits, le portier italien est indéboulonnable et Safonov va devoir se satisfaire de quelques matches tout au long de la saison.

« Je l’ai considéré en théorie »

C’est la raison pour laquelle Safonov a réfléchi à l’idée d’un prêt cette saison. « Je l’ai considéré en théorie » a lâché le portier. Mais cette option a très vite disparu de son esprit. Lors d’un entretien accordé à Match TV, il a expliqué sa décision.

Safonov a désormais les idées claires

« Mais pourquoi ai-je besoin de ça ? Ou pensez-vous que je n’ai aucune chance d’avoir du temps de jeu au PSG ? Je n’avais pas l’intention de partir en prêt tout de suite.J'ai besoin de voir le niveau des joueurs, de la ligue, et de me sentir à l'aise dans le pays. Ayant reçu des informations basées sur les entraînements et les matchs, j'ai pu décider si je devais ou non partir en prêt » a confié le gardien du PSG.