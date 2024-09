«On est dans le rouge», déjà un grand danger pour la famille Mbappé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

On connaissait le Kylian Mbappé joueur, voici le Kylian Mbappé propriétaire de club. Le joueur du Real Madrid a pris le contrôle du Stade Malherbe de Caen l'été dernier, plaçant l'un de ses proches, Ziad Hammoud, à la présidence de la formation. Ces dernières heures, le dirigeant a tenu une conférence de presse pour détailler le projet porté par la famille Mbappé.

Kylian Mbappé rêvait de prendre en main un club, c’est chose faite. Depuis le début de l’été, le joueur du Real Madrid est propriétaire du Stade Malherbe de Caen, actuellement en Ligue 2. Ancien directeur de la stratégie et des investissements de beIN Media Group, Ziad Hammoud a accédé à la présidence. Alors que les questions sont nombreuses suite à ce rachat, le dirigeant caennais a tenu une conférence de presse pour évoquer le projet de la famille Mbappé.

Mbappé : La presse espagnole sort une info retentissante ! https://t.co/N8SNJJC4j7 pic.twitter.com/ZYygSXEZMa — le10sport (@le10sport) September 24, 2024

Le clan Mbappé annonce la couleur

« On est là comme investisseurs sur le long terme. On n’a pas vocation à créer quelque chose et à revendre l’actif dans deux ans, ce n’est pas du tout l’idée. On veut faire rayonner l’ADN du club, ses racines caennaises, calvadosiennes, normandes aux niveaux national et international », a-t-il lancé avant d’enchaîner. « On ne s’est pas fixé de délais. Je ne préfère pas vous dire "On va monter l’année prochaine ou dans deux ans", ce ne serait basé sur rien. Vous ne me verrez jamais faire des promesses que je ne peux pas tenir, et surtout donner des objectifs si on n’a pas toutes les billes dans notre panier » a confié Hammoud.

« Le club est dans le rouge financièrement »

Mais les débuts ne sont pas simples pour la famille Mbappé. Entre début de saison difficile et déficit structurel, les préoccupations sont nombreuses. « On ne va pas se mentir, le club est dans le rouge financièrement. Des investissements vont arriver et ils vont être assez massifs dès cette année pour le remettre à flot et surtout commencer les initiatives visant à créer une solidité qui va permettre, sur les prochaines années, d’exécuter la stratégie et d’en faire un club qui ne tanguera plus malgré la perte de 60 % des droits télé. Il faut gérer ce club comme n’importe quelle entreprise avec des finances solides pour lui donner les moyens de ses ambitions. On ne peut pas être dans la volatilité constante. Un déficit structurel de 11 millions d’euros ? On est dans ces eaux-là » a confié Hammoud dans des propos rapportés par Foot Mercato.