Le retour de Mbappé est annoncé !

Thomas Bourseau

Il commençait petit à petit à trouver son rythme de croisière avec le Real Madrid en parvenant à marquer à chacun des cinq derniers matchs qu’il a disputé avec le club merengue. Toutefois, une lésion au biceps fémoral de la jambe gauche va priver Kylian Mbappé des prochaines échéances du Real Madrid. Mais il ne devrait pas manquer le Clasico contre le FC Barcelone le 26 octobre prochain.

Kylian Mbappé (25 ans) était en pleine forme avec le Real Madrid. Sur ses cinq dernières sorties avec le club merengue, la recrue phare de l’été merengue restait sur six buts. Au Santiago Bernabeu, après sa combinaison avec Jude Bellingham, Mbappé a cédé sa place à la 80ème minute face au Deportivo Alaves (3-2) afin d’éviter de prendre tout risque puisqu’il ressentait une gêne comme son entraîneur Carlo Ancelotti le dévoilait en conférence de presse mardi soir.

Mbappé - Vinicius : Coup de tonnerre au Real Madrid ! https://t.co/0ZsdTuDOSP pic.twitter.com/AHsGzr8z9q — le10sport (@le10sport) September 26, 2024

Mbappé touché au biceps fémoral de la jambe gauche !

Toutefois, le Real Madrid a publié une mauvaise nouvelle dans la journée de mercredi via un communiqué médical dans lequel les informations suivantes étaient transmises au sujet de l’état physique de Kylian Mbappé. « Suite aux examens effectués aujourd'hui sur notre joueur Kylian Mbappé par le service médical du Real Madrid, il a été diagnostiqué une lésion du biceps fémoral de la jambe gauche. En attente d'évolution ».

Mbappé prend rendez-vous avec le FC Barcelone ?

Kylian Mbappé va rater le derby madrilène ce dimanche face à l’Atletico de Madrid, mais aussi les retrouvailles avec son frère cadet Ethan (17 ans) à Lille le 2 octobre prochain en Ligue des champions. Le 26 octobre 2024 aura lieu le premier Clasico de la saison entre le Real Madrid et le FC Barcelone au Santiago Bernabeu. D’après Marca, Kylian Mbappé aurait à cœur de ne pas rater ce rendez-vous XXL et ferait de son retour à cette date un véritable objectif. Le capitaine de l’équipe de France aimerait recouvrir sa meilleure forme pour le choc et il devrait « sans problèmes » à en croire les indiscrétions de Marca, pouvoir remplir son objectif.