Tennis : Nadal de retour, il redoute la fin !

A 38 ans, Rafael Nadal laisse planer le doute sur la suite de sa carrière. L’Espagnol fait partie de la liste de David Ferrer pour disputer le Final 8 de la Coupe Davis, en novembre prochain. Une occasion pour lui de sortir par la grande porte ? Carlos Alcaraz, lui aussi présent, ne l’espère pas.

Forfait pour l'US Open et la Laver Cup, Rafael Nadal pourrait faire son retour en novembre pour la phase finale de la Coupe Davis. David Ferrer, le capitaine de l'équipe espagnole, a convoqué le multiple vainqueur de Roland-Garros pour la phase finale de la compétition à Malaga, l’occasion pour lui, si son état le lui permet, de retrouver Carlos Alcaraz. Les deux hommes ont disputé le double aux Jeux olympiques et pourraient ainsi se retrouver une dernière fois. Alcaraz croise les doigts pour ne pas voir son aîné se retirer après cette saison 2024.

« Je ne veux pas penser que ce sera une éventuelle dernière danse pour lui »

« C’est toujours génial d’avoir Rafa à mes côtés. Oui, il me manque. Je ne vais pas vous mentir, il m’a manqué lors de la Laver Cup. Évidemment, comme je l’ai dit, autant de temps que je peux passer avec lui, pour moi c’est un privilège. Je ne veux pas penser que ce sera une éventuelle dernière danse pour lui à Malaga. Je veux juste penser que je vais essayer de vivre ou de profiter de son temps avec lui, de profiter de le voir sur le court autant que possible », confie Alcaraz, rapporté par We Love Tennis.

« J’espère que ce ne sera pas la dernière fois pour lui »

« C’est évidemment un grand soutien de l’avoir dans l’équipe. Il peut apporter beaucoup d’expérience à la Coupe Davis. Pour moi, ce sera ma première finale de Coupe Davis. Ce sera une expérience formidable. Avoir la chance de passer plus de temps en dehors du terrain, sur le terrain aussi, avec lui, ce sera formidable pour l’équipe d’Espagne et je pense pour le pays aussi. Je vais profiter de ce moment. J’espère que ce ne sera pas la dernière fois pour lui », ajoute-t-il.