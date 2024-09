Neymar déclenche une polémique en Arabie Saoudite

Amadou Diawara

Lors du mercato estival 2023, Neymar a quitté le PSG de Nasser Al-Khelaïfi. En effet, la star brésilienne s'est engagée en faveur d'Al Hilal, ayant couté environ 90M€ au club saoudien. Toutefois, Neymar ne passe pas vraiment un bon séjour dans son nouveau club. Blessé depuis près d'un an, l'attaquant de 32 ans est impliqué dans une polémique.

A l'issue de sa sixième saison avec le PSG, Neymar a été poussé dehors par sa direction. Pour donner une nouvelle trajectoire à sa carrière, la star brésilienne s'est envolée vers l'Arabie Saoudite pour s'engager en faveur d'Al Hilal. Le PSG ayant empoché 90M€ grâce à ce transfert.

Neymar va revenir dans plus d'un mois

Arrivé à Al Hilal il y a un peu plus d'un an, Neymar ne passe pas du tout un bon séjour en Arabie Saoudite. En effet, l'attaquant de 32 ans n'a pu jouer que cinq rencontres sous ses nouvelles couleurs, et ce, à cause d'une grave blessure.

L'attitude de Neymar est pointée du doigt

D'après les indiscrétions de Marca, Neymar devrait retrouver les terrains dans au moins un mois. Toutefois, du côté d'Al Hilal, on estime qu'il devrait déjà avoir signé son grand retour. D'ailleurs, le club saoudien trouve que certaines attitudes extrasportives de Neymar ne sont pas très professionnelles. L'ancien joueur du PSG ayant posté des publications jugées négligentes sur les réseaux sociaux.