PSG : La grosse erreur avec Kylian Mbappé !

Kylian Mbappé avait très certainement rêvé de mieux pour sa dernière saison au PSG. Entre tensions autour de sa prolongation et malaise sur le terrain, l’international français a quitté les Rouge-et-Bleu en mauvais termes. Le club de la capitale a d’ailleurs fait une erreur avec l’attaquant de 26 ans qui n’a pas rien arrangé à la situation.

L’été dernier, Kylian Mbappé a réalisé l’un de ses plus grands rêves. L’attaquant de 26 ans a signé libre au Real Madrid après la fin de son contrat au PSG . Le champion du monde 2018 avait d’ailleurs sûrement rêvé d’une plus belle dernière saison chez les Rouge-et-Bleu. Avec les tensions autour de sa prolongation, Mbappé a vécu un calvaire dans la capitale.

Et sur le plan sportif, le PSG a pris une décision qui n’a pas arrangé les choses. Comme le rapporte MARCA, Kylian Mbappé évoluait dans un rôle de faux 9 chez les pensionnaires de la Ligue 1 en 2023-2024. Le capitaine de l’ équipe de France était le seul à avoir une certaine liberté dans ses déplacements. Mais cela s’est avéré être une erreur, puisque Kylian Mbappé déséquilibrait parfois l’équipe.

Le temps a donné raison à Luis Enrique

Son départ a d’ailleurs été plus bénéfique que prévu pour le PSG. Luis Enrique avait annoncé que son équipe allait être meilleure sans Kylian Mbappé. Et le temps a fini par lui donner raison, puisque la formation parisienne a remporté la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions, la Ligue des champions et s’est hissée jusqu’en finale de la Coupe du monde des clubs.