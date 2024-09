Mbappé - PSG : Il dénonce «un harcèlement moral» en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lors de l'After Foot, Daniel Riolo et les autres chroniqueurs ont évoqué le conflit ouvert entre Kylian Mbappé et le PSG. Le nouveau joueur du Real Madrid a saisi la commission juridique de la Ligue Professionnelle de football pour obtenir le paiement de 55M€ de salaires impayés. Et selon le chroniqueur, le club parisien est fautif dans cette affaire.

Le divorce est acté entre Kylian Mbappé et le PSG. Désormais, les deux parties, qui se sont tant entendues par le passé, vont devoir désormais s’expliquer dans les tribunaux. Le nouveau joueur du Real Madrid réclame toujours le paiement de ses salaires impayés, soit 55M€. Une demande refusée par le PSG, enjoint finalement à verser cette somme à Mbappé par la comission juridique de la LFP. Pour Daniel Riolo, le club parisien est bien en tort dans cette affaire.

Le PSG se rate sur le mercato, on jubile à l’étranger ! https://t.co/foOW1omhJW pic.twitter.com/6r2t8TGZJw — le10sport (@le10sport) September 12, 2024

Riolo au soutien de Mbappé

« L’image de Mbappé est tellement dégradée aujourd’hui, les gens réagissent très mal et ne comprennent rien à cette affaire. Ils ne veulent voir que la cupidité de Mbappé. Ils ne veulent pas entendre la nullité abyssale de Nasser Al-Khelaïfi en tant que président, qui s’est embrouillé avec tous les joueurs qui sont passés. Tous les joueurs qui partent du PSG finissent froissés par les méthodes dictatoriales du Qatar. Tous » a lâché le chroniqueur ce mercredi soir.

« Ce qu’ils ont fait comme harcèlement moral, c’est dégueulasse »

Riolo a dénoncé le comportement très limite du PSG. « Ouvrez les yeux sur ce qu’est la direction de ce club. Ça ne veut pas dire défendre Mbappé, mais ne mélangez pas tout. Il y a en face des gens qui sont mauvais, qui travaillent pour le club depuis des années. Ils ont juste dépensé un fric monstrueux pour que ça se termine comme ça avec la plupart des joueurs qui quittent le club. Si je suis à la place de Mbappé, j’y vais jusqu’au dernier centime. Ce qu’ils ont fait comme harcèlement moral, c’est dégueulasse » a-t-il confié sur RMC.