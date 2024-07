Mbappé : Cette révélation inquiétante avant le Real Madrid

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé n'est pas apparu au top de sa forme durant cet Euro. Même durant les entraînements, son comportement a interpellé certains membres du groupe France. Le joueur aurait fini certains exercices dans le rouge et va devoir se refaire une caisse physique avant de débuter sa nouvelle aventure au Real Madrid.

Kylian Mbappé a parcouru cet Euro sans frisson. Capitaine d’une équipe de France à la peine sur le plan offensif, le nouveau joueur du Real Madrid porte en lui une énorme responsabilité. L’ancienne star du PSG n’a jamais été la solution. Maladroit devant les cages adverses, l’international tricolore est apparu très loin de son meilleur niveau. D’ailleurs, après la défaite face à l’Espagne en demi-finale, Mbappé s’est présenté face aux médias pour faire son autocritique.

Mbappé a fait son mea-culpa

« Ma compétition a été difficile. Elle est ratée. J’avais l’ambition d’être champion d’Europe, j’avais l’ambition de faire un bon Euro. Je n’ai fait ni l’un ni l’autre. C’est une déception. On n’a pas fait assez pour aller en finale. Maintenant, il faut passer à autre chose. L’année a été longue. Je vais me reposer. Le football c’est simple, tu es bon ou tu n’es pas bon. Je n’ai pas été bon. L’Espagne a mieux joué que nous, ils ont mérité d’aller en finale et nous, on rentre à la maison. » a confié Mbappé en zone mixte.

Mbappé à la peine avec le groupe France

Comment expliquer le raté de Mbappé durant cet Euro ? Sa fracture au nez lors du premier match face à l’Autriche a sans doute eu un impact sur ses performances. Mais durant les entraînements, certains joueurs de l’équipe de France ont noté que la star était en difficulté sur certains exercices. « Mbappé était à côté de ses pompes à l’entraînement et durant les matches. Au bout de trois sprints, il avait les mains sur le genou. A un moment, quand l’ensemble de tes coéquipiers le remarquent, c’est qu’il va falloir faire des vrais prépas physiques. Quand tu travailles moins, tu le payes » a confié le journaliste Romain Molina durant une vidéo publiée sur sa chaîne Youtube. Inquiétant avant son arrivée au Real Madrid mardi midi, date de sa présentation devant la presse.