Mbappé a fait son retour au PSG, il lâche la vérité

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En cette rentrée de septembre, Kylian Mbappé et le PSG se livrent une guerre sans merci, sur fond de salaires impayés et de promesses non tenues. Mais les tensions ne datent pas d'hier entre les deux parties. Durant l'été 2023, le joueur avait été mis à l'écart après son refus d'activer une clause de prolongation présente dans son contrat. Daniel Riolo est revenu sur cet épisode.

Le conflit entre le PSG et Kylian Mbappé n’est pas près de se terminer. Ce jeudi, le club parisien a confirmé qu’il n’avait pas l’intention de verser les 55M€ réclamés par son ancien joueur au tire de salaires impayés. Le conseil des prud’hommes devrait se saisir de l’affaire. Une nouvelle étape dans les relations délicates entre les deux parties. Ces derniers mois, l’entente s’est fortement détériorée. La situation s’est nettement dégradée depuis que Mbappé a refusé de prolonger son contrat d’une saison durant l’été 2023. Le PSG a voulu lui faire payer cette décision en le plaçant dans le loft.

Mbappé mis au placard, puis rappelé

Selon le journaliste Fabrizio Romano et L’Equipe, le PSG avait pris acte et avait entamé des démarches pour le vendre, un an avant la fin de son contrat. Malgré des offres XXL de l’Arabie Saoudite, Mbappé avait refusé de quitter la capitale française et avait repris sa place, courant du mois d’août, après un accord avec Nasser Al-Khelaïfi. Un pacte aujourd’hui au cœur de l’affaire.

Riolo lâche sa vérité

Sur le plateau de l’After Foot, Daniel Riolo pense que le PSG ne pouvait se passer de Mbappé, malgré son refus de prolonger. « Ce qui s’est passé l’été dernier a conforté tout ce que j’avais dit, sur les offres, sur ce que ferait Mbappé en restant, le loft ça n’a pas tenu par Enrique a eu besoin de lui. Ils ont beau dire que ce n’est pas vrai, c’est la seule vérité. Je ne crois pas aussi qu’en terme de communication et d’image que le PSG aurait pu être le club qui aurait laissé Mbappé sur le banc pendant une saison. Je ne crois pas. Je ne crois pas que le PSG aurait pu prendre ses responsabilités aux yeux du monde, en tout cas l’été dernier » a-t-il lâché sur RMC.