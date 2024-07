Le RC Lens annonce un retour inattendu !

Jean de Teyssière

Après une saison compliquée en Ligue 1, le RC Lens a démarré sa révolution ! Franck Haise a quitté le club artésien pour rejoindre l’OGC Nice et Will Still sera chargé d’écrire les prochains chapitres de l’histoire lensoise. Contrairement à son voisin lillois, le RC Lens accepte de libérer ses joueurs pour les Jeux olympiques de Paris 2024 mais Andy Diouf, le milieu lensois, en fait partie mais est retourné à Lens pour effectuer la préparation d’avant-saison, lui qui n’est que réserviste.

L’équipe de France olympique menée par Thierry Henry est en train de réussir à 100 % sa préparation ! Une semaine après avoir largement battue le Paraguay (4-1), l’équipe de France a éparpillé la République dominicaine jeudi soir (7-0). Le plein de confiance est fait avant le début du tournoi qui débutera le 24 juillet prochain, face aux Etats-Unis.

Andy Diouf de retour à Lens ?

Sauf problème dans le groupe de Thierry Henry, Andy Diouf n’y participera pas. La FFF a communiqué ce vendredi le retour au RC Lens du milieu de terrain, appelé comme réserviste : « Le milieu de terrain du RC Lens Andy Diouf va quitter la sélection nationale U23 ce vendredi 12 juillet. À la demande de son club du RC Lens, Andy Diouf va quitter ce vendredi 12 juillet la sélection nationale U23, actuellement en stage de préparation pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Il restera néanmoins disponible en tant que réserviste durant la compétition et retrouvera le groupe en cas de besoin. »

Le RC Lens officialise le retour de Diouf

Ce vendredi après-midi, le RC Lens a officialisé la nouvelle par le biais d’un communiqué : « Compte tenu de son statut de réserviste et en accord avec toutes les parties, Andy Diouf rejoint le groupe de Will Still pour participer à la préparation d'avant-saison. Il restera néanmoins à la disposition de l'équipe de France olympique en cas de besoin, conformément à l'engagement pris par le club. »