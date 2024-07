Transferts - RC Lens : Le feuilleton du buteur est terminé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Sensation de l'Euro 2024 avec la Géorgie, Georges Mikautadze a gagné un grand intérêt soudain grâce à ses performances pour la première historique de ce pays dans une grande compétition. Alors qu'il évoluait au FC Metz, son avenir semblait s'écrire au RC Lens. Finalement le natif de Lyon va signer à Monaco, malgré les nombreuses convoitises.

Comme le10sport.com vous le révélait le 8 juillet dernier, le dossier Mikautadze avait penché vers un duel entre l'AS Monaco et l'AS Roma ces derniers jours. Finalement le Géorgien a choisi sa destination et dans quelques jours, il devrait signer officiellement du côté du Rocher. C'est donc la fin pour tous les clubs désireux de recruter Georges Mikautadze, comme le RC Lens.

Mercato : Le RC Lens est menacé pour le transfert de ce crack https://t.co/7GP1ROnrfe pic.twitter.com/6iIvX1dB9n — le10sport (@le10sport) July 11, 2024

Mikautadze a choisi Monaco

D'après les informations de L'Equipe jeudi soir, Georges Mikautadze va signer à Monaco dans les prochains jours. En effet le joueur du FC Metz a été séduit par le projet, lui qui voulait rester en Ligue 1. L'AS Monaco disputera en plus la Ligue des champions et le joueur s'était fortement rapproché du club avant l'Euro. Un accord de principe avait été trouvé entre les deux clubs.

Fin d'un dossier à 25M€

C'était l'un des gros dossiers du football français des dernières semaines. Comme le FC Metz descend en Ligue 2, il fallait bien que Georges Mikautadze trouve refuge autre part. Les Grenats peuvent être très satisfaits de la tournure de ce dossier puisque la valeur du Géorgien a considérablement augmenté. Finalement, l'AS Monaco devrait rafler la mise pour 25M€.