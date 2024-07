EXCLU - Mercato : Match AS Monaco - AS Roma pour Mikautadze !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Le dossier Mikautadze prend une nouvelle tournure avec un match au sommet entre deux clubs. Selon nos sources, l’AS Monaco est en duel frontal avec l’AS Rome. Ces deux écuries prennent le large…

Nouveau rebondissement dans le dossier Mikautadze. Après avoir reçu une très belle offre de West Ham, le FC Metz a vu une nouvelle écurie étrangère fait une offensive de poids. Il s’agit de l’AS Roma ! Après avoir finalisé la venue du Rennais Enzo Le Fée, l’écurie italienne s’attaque à un autre phénomène de Ligue 1 en la personne de Georges Mikautadze.

West Ham hors course

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l’offre la plus importante a été transmise par West Ham. Mais les Hammers , qui ne disputeront pas de compétition européenne la saison prochaine, sont hors course dans l’esprit du joueur, qui privilégie une destination avec un challenge européen. Pour le RC Lens, qui a transmis une offre orale supérieure à 20 millions d’euros, les choses se compliquent. Monaco et Rome ont pris une sérieuse avance.

Décision finale…

Nos sources indiquent, ce lundi soir, que le dossier se dirige vers un match final entre l’AS Monaco et l’AS Roma. Le joueur poursuit sa réflexion après un Euro 2024 réussit avec la Géorgie. Pour le FC Metz, l’opération pourrait atteindre jusqu’à 25 millions d’euros… Pour rappel, les Messins viennent tout juste d’activer l’option d’achat de 13 millions d’euros auprès de l’Ajax Amsterdam et se dirigent donc vers une très belle plus-value en un temps record.