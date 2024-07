Mercato - RC Lens : Ça bouge pour le transfert de ce buteur

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le RC Lens et l'AS Monaco sont passés à l'offensive pour boucler le transfert de Georges Mikautadze. Et alors que le club du Rocher tiendrait la corde sur ce dossier, l'AS Rome serait entré dans la danse. En effet, les Giallorossi auraient sondé Georges Mikautadze ces dernières heures.

Depuis son retour au FC Metz au mois de janvier, Georges Mikautadze a enchainé les performances XXL, que ce soit en Ligue 1 ou à l'Euro 2024 avec la Géorgie. Ce qui n'a pas échappé au RC Lens et à l'AS Monaco.

L'AS Rome a approché Mikautadze

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité le 28 juin, le RC Lens et l'AS Monaco sont tombés sous le charme de Georges Mikautadze. A tel point que les deux clubs de Ligue 1 sont passés à l'assaut sur ce dossier. D'une part, les Sang-et-Or ont fait une proposition orale, qui correspond aux attentes FC Metz. D'autre part, le club du Rocher a formulé une offre officielle avoisinant les 20M€.

L'AS Monaco est en pole position pour Mikautadze