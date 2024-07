Mercato - OM : C'est confirmé pour Mikautadze !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'un Euro exceptionnel après avoir brillé avec le FC Metz, Georges Mikautadze est probablement l'attaquant de Ligue 1 le plus convoité. L'OM et le RC Lens souhaitent absolument le recruter, mais c'est bien l'AS Monaco qui semble idéalement placée. Thiago Scuro, directeur général du club monégasque, confirme son intérêt pour le buteur géorgien.

Après une magnifique partie de saison avec le FC Metz, Georges Mikautadze a enchaîné avec un Euro très abouti. Par conséquent, le buteur géorgien est très suivi sur le marché. L'OM et le RC Lens sont notamment dans le coup, mais l'AS Monaco pourrait bien rafler la mise. Thiago Scuro confirme d'ailleurs l'intérêt du club de la Principauté.

Mercato - OM : La presse italienne annonce une nouvelle offre ! https://t.co/6oJ1ZzSjxm pic.twitter.com/SVTSp6WSP7 — le10sport (@le10sport) July 6, 2024

Monaco confirme pour Mikautadze

« Le mercato ne fait que débuter. Il est encore très calme. On cherche effectivement un attaquant supplémentaire pour donner plus d'options à notre entraîneur. On a déjà deux très bons joueurs pour le poste (Folarin Balogun et Breel Embolo). On parle avec Mikautadze et on espère parvenir à un accord aussi vite que possible. Toutes les négociations sont différentes », confie le directeur général de l'AS Monaco auprès de L'EQUIPE , avant de poursuivre.

«On espère une issue positive»