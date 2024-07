Mercato : Le RC Lens snobé par sa priorité

Alexis Brunet

Comme de nombreux clubs français et européens, le RC Lens se verrait bien recruter Georges Mikautadze, qui sort d’une très bonne demi-saison avec le FC Metz, mais également d’un Euro 2024 réussi. Le deal semblait même en bonne voie, car le buteur avait été séduit par le projet des Sang et Or. Mais finalement, le Géorgien devrait s’engager avec l’AS Monaco, qui avait de meilleurs arguments financiers.

L’été promet d’être agité à Lens. Avec le départ de Franck Haise et l’arrivée de Will Still, le club du nord de la France est dans l’obligation d’apporter de nombreuses modifications à son effectif. Des changements en attaque notamment devraient avoir lieu.

Elye Wahi est sur le départ

Arrivé en grande pompe l’été dernier, Elye Wahi pourrait bien déjà faire ses valises. Le RC Lens n’est pas satisfait de ses performances et le plus gros transfert lensois semble déjà promis à un départ. Les dirigeants lensois lui cherchent activement un remplaçant.

Mikautadze était attiré par le RC Lens mais...