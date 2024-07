Mercato - RC Lens : Une sensation de l'Euro a fait son choix !

Alexis Brunet

Le RC Lens se cherche un nouveau buteur. En effet, face aux mauvaises prestations d’Elye Wahi, les dirigeants lensois auraient décidé de se montrer actifs cet été, afin de remplacer l’ancien Montpelliérain. Le nom de Georges Mikautadze a notamment été pisté parmi les pistes du club du nord de la France. Mais finalement, celui qui a brillé à l’Euro avec la Géorgie devrait prendre la direction de l’AS Monaco.

Une nouvelle ère s’ouvre pour le RC Lens. Pendant quatre saisons, Franck Haise était le coach des Sang et Or. Ce dernier a eu de très bons résultats et il a même réussi à emmener ses joueurs jusqu’en Ligue des champions. Mais cet été, le coach français a décidé de s’engager dans un nouveau projet. Il a rejoint l’OGC Nice et Lens a donc choisi de miser sur Will Still pour le remplacer.

Le RC Lens est intéressé par Georges Mikautadze

Dans la continuité du départ de Franck Haise, le RC Lens veut également changer beaucoup de choses au sein de son effectif. De nombreux joueurs ont un bon de sortie, à commencer par Kevin Danso, ou bien Elye Wahi. Le défenseur central veut quitter le nord de la France, mais pour l’attaquant, cela est un peu différent : il est mis à la porte. Les dirigeants lensois sont déçus de ses prestations et ils lui cherchent activement un remplaçant. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le profil de Georges Mikautadze est très apprécié par l’état-major Sang et Or . Mais malheureusement, le Géorgien ne devrait pas rejoindre le RC Lens.

Mikautadze devrait s’engager avec Monaco