Mercato - RC Lens : Feu vert pour un transfert à 20M€ ?

Alexis Brunet

Il y a seulement un an, Neil El Aynaoui évoluait à l’AS Nancy-Lorraine, en troisième division. Par la suite, le Marocain a été recruté par le RC Lens avec qui il a découvert la Ligue 1, mais également la Ligue des champions. D’ailleurs, le milieu de terrain pourrait encore jouer la C1 la saison prochaine, puisque l’AS Monaco serait intéressée par ses services. Les dirigeants lensois seraient ouverts à une vente de leur joueur contre la somme de 20M€.

Il y a deux saisons, le RC Lens avait réalisé une très grande performance en parvenant à finir deuxième de Ligue 1, derrière le PSG. Les Sang et Or avaient donc participé à la Ligue des champions, ce qui n’était pas arrivé depuis plusieurs années. Mais cette saison, les Lensois n’ont pas pu réaliser de nouveau une telle prouesse et ils ont fini seulement septièmes du championnat.

Beaucoup de changements au RC Lens

Pour essayer de se remettre de cet échec, le RC Lens a décidé d’opérer beaucoup de changements. Les Sang et Or se sont par exemple séparés de leur directeur général Arnaud Pouille mais également de Franck Haise. L’entraîneur français a rejoint l’OGC Nice, après quatre saisons à Lens. Pour ce qui est de l’effectif, plusieurs modifications vont également être apportées.Des joueurs comme Kevin Danso, Elye Wahi ou bien Neil El Aynaoui pourraient aller voir ailleurs.

Le RC Lens n’est pas opposé à une vente d’El Aynaoui contre 20M€

En effet, d’après les informations de L’Équipe, le RC Lens serait ouvert à une vente de Neil Aynaoui cet été. L’AS Monaco serait notamment très intéressé par le profil du milieu de terrain. Les dirigeants lensois ont fixé le prix du Marocain à environ 20M€. Les Sang et Or réaliseraient alors une très belle plus-value si un tel transfert se concrétise, car El Aynaoui avait été acheté 600 000 euros à Nancy l’été dernier.