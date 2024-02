Gros transfert, le RC Lens n’a pas oublié

Hugo Chirossel

L’été dernier, le RC Lens a dit au revoir à Seko Fofana, qui a pris la direction d’Al-Nassr, en Arabie Saoudite. Le milieu de terrain âgé de 28 ans a récemment été sacré champion d’Afrique avec la Côte d’Ivoire. Présents en conférence de presse ce mercredi, Brice Samba et Franck Haise ont félicité leur ancien capitaine.

Au terme d’une saison éblouissante à l’issue de laquelle il a terminé deuxième de Ligue 1, le RC Lens a vu plusieurs de ses joueurs importants s’en aller l’été dernier. C’est notamment le cas de Seko Fofana, transféré à Al-Nassr pour un montant estimé à 20M€. Le milieu de terrain âgé de 28 ans reste malgré tout très attaché aux Sang et Or , lui qui avait déclaré « je pars mais je ne vous oublie pas », au moment de prendre la direction de l’Arabie Saoudite.

Il quitte le RC Lens et balance sur son successeur ! https://t.co/FR0xrCNrSK pic.twitter.com/kaQP2jp1hh — le10sport (@le10sport) February 9, 2024

« Il attendait vraiment ça parce qu’il l’a vraiment préparé »

Si Seko Fofana n’a pas oublié le RC Lens, l’inverse est également vrai. Présent en conférence de presse ce mercredi, à la veille de la réception de Fribourg en Ligue Europa, Brice Samba a rendu hommage à son ancien coéquipier, qui a récemment remporté la CAN avec la Côte d’Ivoire : « J’ai eu Seko, bien évidemment, et je l’ai félicité. Je pense que c’est quelque chose qu’il voulait vraiment. Pour en avoir parlé un peu avec lui, il attendait vraiment ça parce qu’il l’a vraiment préparé. Je suis en contact avec lui régulièrement, et c’est une compétition qu’il a vraiment préparée avec sérieux . »

« Je suis très heureux pour Seko »