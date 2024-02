CAN 2024 : Gros chèque de 100M pour le héros de la Côte d'Ivoire !

Thibault Morlain

Jean-Lous Gasset remercié en pleine CAN, c'est Emerse Faé qui a repris les rênes de la Côte d'Ivoirie. Et alors que les Eléphants étaient en pleine crise, l'ancien joueur du FC Nantes a réussi à amener tout son groupe vers le sacre final. A domicile, la Côte d'Ivoire a remporté la CAN 2024. De quoi garantir à Faé une très belle prime de la part du président ivoirien.

Proche de la porte des enfers dans cette CAN 2024, la Côte d'Ivoire aurait pu sortir dès la phase de poules. A domicile, le fiasco était total pour les Ivoiriens qui n'ont pas hésité à se séparer de Jean-Louis Gasset en pleine compétition. Alors qu'une tentative a été lancée pour faire venir Hervé Renard en tant que pompier de service, la FFF a refusé. Par conséquent, la Côte d'Ivoire a fait confiance à Emerse Faé. Le bon choix visiblement.

Emerse Faé récompensé en conséquence

Le parcours n'a pas été simple pour la Côte d'Ivoire, mais sous les ordres d'Emerse Faé, les Eléphants ont remporté cette CAN 2024. Le président ivoirien a alors décidé de récompenser le héros du pays. Comme rapporté par le journaliste Malick Traoré, Alassane Ouattara a accordé une prime de 100 millions de francs CFA, soit l'équivalent d'environ 150 000€ à Emerse Faé.

🚨🚨🚨 le président de la république Alassane Ouattara offre 100 millions de francs CFA (+ de 150 000 euros) au coach Emerse Fae et 50 millions (76 000 euros) à chaque joueur + une villa de la même valeur. A noter que les Éléphants en tant que vainqueurs de la CAN vont… — Malick Traoré (@mlktraore) February 13, 2024

Les joueurs de la Côte d'Ivoire gâtés

Seko Fofana, Franck Kessié et compagnie vont eux aussi être récompensés par le président Alassane Ouattara. En effet, les joueurs de la Côte d'Ivoire recevront une prime de 50 millions de francs CFA, soit l'équivalent de 76 000€. Mais ce n'est pas tout puisque chaque champion d'Afrique recevra une villa d'une valeur similaire de la prime.