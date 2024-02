CAN 2024 : La Côte d'Ivoire a brisé la malédiction

Amadou Diawara

Pays organisateur de cette Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire a réussi à se hisser jusqu'en finale. En effet, les Eléphants vont affronter le Nigeria ce dimanche soir au stade Alassane Ouattara. Un exploit, puisqu'un pays hôte n'a pas disputé la finale de la CAN depuis l'Egypte en 2006.

La Côte d'Ivoire a eu très chaud lors de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations. En effet, les Eléphants se sont faits très peur lors du premier tour de la compétition. Après sa défaite humiliante contre la Guinée équatoriale (4-0, le 22 janvier), la bande à Seko Fofana a dû attendre la victoire du Maroc deux jours plus tard pour valider son ticket pour les huitièmes de finale de la CAN. Grâce au succès des Lions de l'Atlas face à la Zambie (1-0), la Côte d'Ivoire faisait partie des quatre meilleurs troisièmes de la phase de poules de la Coupe d'Afrique des Nations.

Le PSG a une piste chaude pour son futur stade ? https://t.co/qTJWOFkOAQ pic.twitter.com/dU2mZ3eVEE — le10sport (@le10sport) February 9, 2024

La Côte d'Ivoire va jouer la finale de la CAN

Qualifié in-extremis pour la phase à éliminations directes de la CAN, la Côte d'Ivoire a eu la lourde tâche de se frotter au Sénégal. Les Lions de la Teranga faisant partie des favoris pour le sacre final et ayant fait un sans-faute au premier tour (victoire contre le Cameroun, la Guinée et la Gambie dans le groupe C, la poule de la mort). Et contre toute attente, les hommes d'Emerse Faé - sélectionneur intérimaire ivoirien depuis la démission de Jean-Louis Gasset - sont venus à bout de la bande à Sadio Mané. Et alors qu'elle a battu le Mali et la RD Congo lors des tours suivants, la Côte d'Ivoire jouera la finale de sa Coupe d'Afrique des Nations contre le Nigeria ce dimanche soir au stade Alassane Ouattara.

La Côte d'Ivoire imite l'Egypte