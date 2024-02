EXCLU - CAN 2024 : Le Sénégal a été puni, il hallucine

Amadou Diawara

Après un premier tour parfait, le Sénégal s'est fait surprendre par la Côte d'Ivoire en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et pourtant, les Eléphants sortaient d'une humiliation 4-0 contre la Guinée équatoriale. Contacté par Le 10 Sport, Walid Acherchour - membre de « Génération After » sur RMC - a expliqué comment le Sénégal s'était fait punir par la Côte d'Ivoire.

Ayant hérité du groupe C avec la Guinée, le Cameroun et la Gambie, le Sénégal a fait un sans-faute au premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations. En effet, les Lions de la Teranga ont fait le plein de points avec trois victoires. De son côté, la Côte d'Ivoire s'est fait très peur dans la poule A. Corrigés par la Guinée équatoriale (4-0), les Eléphants se sont qualifiés in-extremis pour les huitièmes de finale de la CAN. Malgré tout, les hommes d'Emerse Faé ont fait tomber le Sénégal à l'issue de la séance des tirs au but (1-1, 5-4).

«Je m'attendais à ce que le Sénégal passe contre la Côte d'Ivoire»

Contacté par Le 10 Sport, Walid Acherchour a analysé la déroute du Sénégal contre la Côte d'Ivoire. A en croire le membre de « Génération After » sur RMC , radio officielle de la Coupe d’Afrique des Nations 2024, la bande à Sadio Mané a fait une erreur fatale contre les Eléphants . « Si je suis surpris par l'élimination prématurée du Sénégal ? Oui, globalement on est surpris. Après, on sait très bien que gagner deux fois la compétition, c'est très très compliqué. Avec leur premier tour, la jeunesse au milieu de terrain, je m'attendais à ce que le Sénégal passe contre la Côte d'Ivoire, surtout après le 4-0 contre la Guinée équatoriale », a déclaré Walid Acherchour, avant d'en rajouter une couche.

«Dès que tu gères, bah finalement tu es puni»