CAN 2024 : Côte d'Ivoire, Nigeria... Le menu de cette journée

Amadou Diawara

Qualifiés pour les demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo jouent ce mercredi. En effet, les Super Eagles défient les Bafana Bafana à 18 heures au stade de la Paix à Bouaké, tandis que les Eléphants sont opposés aux Léopards à 21 heures au stade Alassane Ouattara.

Ce mercredi, les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations sont au programme. Dès 18 heures, le Nigeria joue sa place pour la finale de la compétition face à l'Afrique du Sud, et ce, au stade de la Paix à Bouaké. A partir de 21 heures, la Côte d'Ivoire va tenter de se rapprocher encore un peu plus d'un troisième sacre après 1992 et 2015. En effet, les Eléphants ont rendez-vous avec la République démocratique du Congo au stade Alassane Ouattara. Les deux rencontres sont à suivre sur les chaines TV et streaming de BeIN SPORTS.

Nigeria - Afrique du Sud à 18 heures

Pour atteindre le dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations, le Nigeria s'en est d'abord bien sorti dans le groupe A. En effet, les Super Eagles ont terminé deuxièmes de leur poule avec 7 points. Un groupe que la bande à Victor Osimhen partageait avec la Guinée équatoriale (7 points), la Côte d'Ivoire (3 points) et la Guinée-Bissau (1 point). Après son nul face au Nzalang Nacional lors de son entrée en lice, le Nigeria a fait un sans-faute avec quatre victoires en quatre matchs : 1-0 contre le pays hôte et la Guinée-Bissau, puis 2-0 face au Cameroun et enfin 1-0 contre l'Angola. De son côté, l'Afrique du Sud a terminé deuxième du groupe E avec 4 points (Mali 5 points, Namibie 4 points et Tunisie 2 points), avant de créer l'exploit face au Maroc (2-0 en huitième de finale) et de venir à bout du Cap-Vert à l'issue de la séance des tirs au but (0-0, 2-1 en quart de finale).

Côte d'Ivoire - RD Congo à 21 heures

Pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire a eu très chaud au premier tour. Après la correction de la Guinée équatoriale (4-0), les Eléphants se sont qualifiés in-extremis en faisant partie des meilleurs troisièmes. Avec le départ de son sélectionneur Jean-Louis Gasset, remplacé par Emerse Faé en intérim, la bande à Seko Fofana s'est libérée lors de la phase à éliminations directes. En effet, la Côte d'Ivoire a créé l'exploit face au Sénégal, l'emportant à l'issue de la séance des tirs au but (1-1, 5-4), avant de battre le Mali après prolongations (1-2). Pour sa part, la République démocratique du Congo a vécu moins de sensations fortes que le pays hôte. Tombé dans le groupe F, les Léopards ont terminé à la deuxième place de leur groupe en enchainant trois nuls de suite (Maroc 7 points, Zambie et Tanzanie 2 points). Qualifiée pour les huitièmes de finale, la bande à Chancel Mbemba a tenu en échec l'Egypte, avant de s'imposer lors de la séance des tirs au but (1-1, 8-7). Et contre la Guinée, la RDC a réussi à valider son ticket pour les demi-finales dans le temps réglementaire (3-1).

Les listes des équipes impliquées ce mercredi

Nigeria : Stanley Nwabili, Francis Uzoho, Leke Ojo, Ola Aina, Chidozie Awaziem, Bright Osayi-Samuel, William Troost-Ekong, Bruno Onyemaechi, Kenneth Omeruo, Ajayi, Bassey, Zaidu Sanusi, Raphael Onyedika, Joe Aribo, Frank Onyeka, Alex Iwobi, Ahmed Musa, Victor Osimhen, Kelechi Iheanacho, Moses Simon (FC Nantes), Ademola Lookman, Samuel Chukwueze, Alhassan Yusuf, Paul Onuachu et Terem Moffi (OGC Nice).



Afrique du Sud : Ricardo Goss, Veli Mothwa, Ronwen Williams, Grant Kekana, Terrence Mashego, Aubrey Modiba, Khuliso Mudau, Mothobi Mvala, Sydney Mobbie, Nkosinathi Sibisi, Siyanda Xulu, Thapelo Maseko, Teboho Mokoena, Thapelo Morena, Jayden Adams, Thabang Monare, Sphephelo Sithole, Zakhele Lepasa, Evidence Makgopa, Oswin Appollis, Mihlali Mayambela, Percy Tau et Themba Zwane.



Côte d'Ivoire : Yahia Fofana (Angers, Ligue 2), Badra Ali Sangaré, Charles Folly, Serge Aurier, Willy Boly, Ismaël Diallo, Ousmane Diomandé, Ghislain Konan, Odilon Kossonou, Evan Ndicka, Wilfred Singo (AS Monaco), Amani Lazaré, Idrissa Doumbia, Seko Fofana, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Jean Michaël Seri, Simon Adingra, Jonathan Bamba, Jérémie Boga (OGC Nice), Oumar Diakité (Reims), Max-Alain Gradel, Sébastien Haller, Karim Konaté, Christian Kouamé, Jean-Philippe Krasso et Nicolas Pépé.



République démocratique du Congo : Lionel Mpasi (Rodez, L2), Dimitry Bertaud (Montpellier), Baggio Siadi, Gédéon Kalulu (Lorient), Brian Bayeye, Chancel Mbemba (Olympique de Marseille), Rocky Bushiri, Henock Inonga, Dylan Batubinsika (Saint-Etienne, L2), Joris Kayembe, Arthur Masuaku, Samuel Moutoussamy (Nantes), Edo Kayembe, Aaron Tshibola, Charles Pickel, Gael Kakuta (Amiens, L2), Grady Diangana, Theo Bogonda, Silas Mvumpa, Meshack Elia, Cédric Bakambu, Fiston Mayele, Yoane Wissa et Simon Banza.