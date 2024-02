EXCLU - CAN 2024 - Côte d'Ivoire : Après la catastrophe, il a tout changé

Amadou Diawara

Après l'humiliation contre la Guinée équatoriale en Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire a tenté de remplacer Jean-Louis Gasset par Hervé Renard. Alors que la FFF a refusé de prêter le patron de son équipe féminine, les Eléphants ont continué à faire confiance à Emerse Faé. Contacté par Le 10 Sport, Walid Acherchour - membre de « Génération After » sur RMC - n'a pas tari d'éloges à l'égard du sélectionneur intérimaire de la Côte d'Ivoire.

Lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire s'est fait corriger par la Guinée équatoriale (0-4). Après cette lourde défaite, Jean-Louis Gasset a claqué la porte des Eléphants .

La Côte d'Ivoire recalée pour Hervé Renard

Pour pallier le départ de Jean-Louis Gasset, la Côte d'Ivoire a nommé Emerse Faé sélectionneur par intérim. Malgré tout, les Eléphants ont tenté de récupérer Hervé Renard sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la CAN. Toutefois, la Fédération Ivoirienne de Football n'a pas trouvé de terrain d'entente avec la FFF pour l'actuel patron de l'équipe de France féminine.

«Emerse Faé a impulsé des choses»