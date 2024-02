EXCLU : Cataclysme à la CAN 2024, l'explication tombe

Amadou Diawara

Lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, les surprises se sont multipliées. En effet, de nombreuses grosses cylindrées ont démérité en Côte d'Ivoire, et notamment le Ghana, l'Egypte, le Sénégal, le Cameroun, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. De plus, des outsiders ont réalisé de véritables épopées. Contacté par Le 10 Sport, Walid Acherchour - membre de « Génération After » sur RMC - a expliqué tous ces chamboulements.

Depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations, les spectateurs ont été surpris à plusieurs reprises. D'abord, le Ghana, l'Algérie et la Tunisie sont sortis dès le premier tour de la compétition. Ensuite, le Sénégal, le Cameroun, l'Egypte et le Maroc ont été éliminés en huitièmes de finale. Enfin, l'Angola et le Cap-Vert se sont hissés jusqu'en quarts de finale, tandis que l'Afrique du Sud a atteint le dernier carré.

«Il y a eu une frilosité de la part des coachs»

Contacté par Le 10 Sport, Walid Acherchour a expliqué pourquoi il y avait eu autant de résultats inattendus lors de cette Coupe d'Afrique des Nations organisées en Côte d'Ivoire. « Comment expliquer toutes les surprises à la CAN ? Par rapport à la CAN à 16 (équipes), celle à 24 te rajoute un tour avec des huitièmes. Tu ne vas plus en quart de finale (directement), donc tu as de plus en plus de surprises, parce que les grosses sélections sont attendues. C'est un tour stratégique, parce que le bilan que tu fais en sortant en huitième et en allant en quart est très différent » , a précisé le membre de « Génération After » sur RMC , la radio officielle de la Coupe d’Afrique des Nations 2024.

«Toutes les équipes sont armées collectivement»