CAN 2024 - Côte d'Ivoire : Après le sacre, un clash inattendu éclate

Ce dimanche soir, la Côte d'Ivoire a remporté la Coupe d'Afrique des Nations sur ses terres. Après le sacre de son équipe, Emerse Faé a tenu à recadrer Jérôme Rothen. En effet, l'ancien milieu gauche du PSG a critiqué la CAN, estimant que le niveau de jeu était catastrophique.

Malgré la claque reçue face à la Guinée équatoriale lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire a été sacrée ce dimanche soir. En effet, les Eléphants ont battu le Nigeria en finale au stade Alassane Ouattara d'Abidjan. Interrogé après la consécration de la Côte d'Ivoire, Emerse Faé a profité de l'occasion pour clasher Jérôme Rothen. Le sélectionneur intérimaire des Eléphants n'ayant pas apprécié les critiques du consultant de RMC Sport.

« J'ai entendu dire par un pseudo-journaliste en France, qui n'a jamais fait de match international de sa vie, que le niveau de la CAN était catastrophique, car il n'y avait pas de tactique ou de technique. Il ne comprend rien au foot. C'est normal, quand on regarde la carrière internationale qu'il a eue, je ne suis pas étonné » , a pesté Emerse Faé, avant d'en rajouter une couche.

