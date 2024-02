CAN 2024 - Côte d'Ivoire - Nigeria : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables…

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations est au programme. Tombeurs de la République démocratique du Congo et de l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire et le Nigeria ont rendez-vous à 21 heures au stade Alassane Ouattara d'Abidjan. Reste à savoir qui sortira vainqueur de ce choc entre colosses du continent.

Qualifiés pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire et le Nigeria sont à la lutte ce dimanche soir. Le coup d'envoi est donné à 21 heures au stade Alassane Ouattara d'Abidjan. Alors que toutes les rencontres de la CAN étaient à suivre en exclusivité sur les chaines TV et steaming de BeIN SPORTS , ce duel au sommet sera également retransmis sur W9 .

A domicile, la Côte d'Ivoire rêve d'un 3ème sacre

Ayant cohabité dans le groupe A, la Côte d'Ivoire et le Nigeria ont dû batailler ferme pour se donner la chance de jouer cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations. D'une part, les Eléphants ont éliminé à la fois le Sénégal, le Mali et la République démocratique du Congo lors des précédents tours de la phase à éliminations directes. D'autre part, le Nigeria a fait tomber le Cameroun, l'Angola et l'Afrique du Sud.

Un 4ème titre pour le Nigeria ?

La Côte d'Ivoire et le Nigeria sont deux ogres du continent africain. En effet, les Eléphants ont déjà remporté deux CAN en 1992 et en 2015. Pour leur part, les Super Eagles ont déjà exposé trois trophées dans leur vitrine (1980, 1994 et 2013). En cas de succès ce dimanche soir, la Côte d'Ivoire reviendra donc à hauteur du Nigeria.

Les compositions probables de Côte d'Ivoire - Nigeria

Le XI probable d'Emerse Faé, sélectionneur intérimaire de la Côte d'Ivoire : Yahia Fofana - Wilfried Singo, Willy Boli, Evan Ndicka, Ghislain Konan - Franck Kessié, Jean Michaël Seri, Seko Fofana - Max-Alain Gradel, Sébastien Haller et Simon Adringra.



Le XI probable de José Peseiro, le sélectionneur du Nigeria : Stanley Nwabali - Bright Osayi-Samuel, Semi Ajayi, William Troost-Ekong, William Bassey, Ola Aina - Raphael Onyeka, Alex Iwobi - Moses Simon, Victor Osimhen et Ademola Lookman.