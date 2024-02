CAN 2024 : Côte d'Ivoire, Nigeria... Le menu du jour

Amadou Diawara

La Coupe d'Afrique des Nations a débuté le 13 janvier avec la Côte d'Ivoire, et elle se terminera aussi avec le pays hôte ce dimanche soir. En effet, le pays organisateur - qui a lancé la compétition face à la Guinée-Bissau - dispute la finale face au Nigeria à 21 heures. La rencontre est prévue au stade Alassane Ouattara d'Abidjan et retransmise sur W9 , ainsi que sur les chaines TV et streaming de BeIN SPORTS.

Une finale Côte d'Ivoire - Nigeria

Pour rejoindre la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire et le Nigeria n'ont pas du tout eu le même parcours, mais ils ont eu le même point de départ. En effet, les Eléphants et les Super Eagles ont cohabité dans le groupe A. Comme le veut la tradition, la Côte d'Ivoire a ouvert le bal à la CAN. En tant que pays hôte, elle a affronté la Guinée-Bissau le 13 janvier. Et les hommes de Jean-Louis Gasset - qui a démissionné à la fin du premier tour - l'ont emporté 2-0. De son côté, le Nigeria a été tenu en échec face à la Guinée équatoriale (1-1). Lors de la deuxième journée de la phase de groupes, Eléphants et Super Eagles se sont affrontés. Et c'est la bande à Victor Osimhen qui l'a emporté, et ce par le plus petit des scores (1-0). Enfin, lors de la dernière journée du premier tour, la Côte d'Ivoire s'est faite humilier par la Guinée équatoriale (défaite 4-0), tandis que le Nigeria a assuré l'essentiel contre la Guinée-Bissau (victoire 1-0). Au classement, le surprenant Nzalang Nacional a terminé à la première place (7 points), à égalité de points avec les Super Eagles . De son côté, la Côte d'Ivoire a fini troisième du groupe A (3 points), devant les Lycaons , bons derniers avec aucun point.

Le groupe A en puissance

Contrairement au Nigeria, la Côte d'Ivoire a eu très chaud au premier tour. En tant que deuxièmes, les Super Eagles sont passés sans encombre, tandis que les Eléphants ont dû attendre la victoire du Maroc contre la Zambie (1-0) pour valider leur ticket pour les huitièmes de finale de la CAN, faisant partie des meilleurs troisièmes de la phase de groupes. Opposée au Sénégal, la Côte d'Ivoire a créé la surprise en s'imposant à l'issue de la séance des tirs au but (1-1, 5-4). De son côté, le Nigeria est venu à bout du Cameroun dans le temps réglementaire (2-0). En quart de finale, les hommes d'Emerse Faé - remplaçant Jean-Louis Gasset en intérim - ont battu le Mali (2-1), tandis que les Super Eagles ont écarté l'Angola (1-0). Enfin, en demi-finale, la Côte d'Ivoire a éliminé la République Démocratique du Congo, alors que le Nigeria a dû aller jusqu'aux tirs au but pour se défaire de l'Afrique du Sud.

Les listes de la Côte d'Ivoire et du Nigeria

Côte d'Ivoire : Yahia Fofana (Angers, Ligue 2), Badra Ali Sangaré, Charles Folly, Serge Aurier, Willy Boly, Ismaël Diallo, Ousmane Diomandé, Ghislain Konan, Odilon Kossonou, Evan Ndicka, Wilfred Singo (AS Monaco), Amani Lazaré, Idrissa Doumbia, Seko Fofana, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Jean Michaël Seri, Simon Adingra, Jonathan Bamba, Jérémie Boga (OGC Nice), Oumar Diakité (Reims), Max-Alain Gradel, Sébastien Haller, Karim Konaté, Christian Kouamé, Jean-Philippe Krasso et Nicolas Pépé.



Nigeria : Stanley Nwabili, Francis Uzoho, Leke Ojo, Ola Aina, Chidozie Awaziem, Bright Osayi-Samuel, William Troost-Ekong, Bruno Onyemaechi, Kenneth Omeruo, Ajayi, Bassey, Zaidu Sanusi, Raphael Onyedika, Joe Aribo, Frank Onyeka, Alex Iwobi, Ahmed Musa, Victor Osimhen, Kelechi Iheanacho, Moses Simon (FC Nantes), Ademola Lookman, Samuel Chukwueze, Alhassan Yusuf, Paul Onuachu et Terem Moffi (OGC Nice).