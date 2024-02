CAN 2024 - Côte d'Ivoire : «Ils avaient peur», il balance sur son départ

Amadou Diawara

Après l'humiliation face à la Guinée équatoriale, Jean-Louis Gasset a quitté son poste de sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Interrogé sur son choix, le technicien français a lâché toutes ses vérités. Comme il l'a annoncé lui-même, Jean-Louis Gasset a démissionné à cause des débordements.

Lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire a été corrigée par la Guinée équatoriale. En effet, les Eléphants se sont inclinés 4-0 contre le Nzalang Nacional . Une défaite douloureuse pour le pays organisateur, même s'il a finalement composté son billet pour les huitièmes de finale de CAN in-extremis. Mais avant d'être assurée de disputer le tour suivant de la compétition, la Côte d'Ivoire a perdu son sélectionneur. Jean-Louis Gasset ayant posé sa démission après l'humiliation contre la Guinée équatoriale.

Le PSG a une piste chaude pour son futur stade ? https://t.co/qTJWOFkOAQ pic.twitter.com/dU2mZ3eVEE — le10sport (@le10sport) February 9, 2024

«On était au bord d'une catastrophe»

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , Jean-Louis Gasset a expliqué son choix de quitter la sélection ivoirienne. « La remise de ma démission ? On était dans un vestiaire dévasté avec des affrontements à l'extérieur. Je voyais les petits sur leurs portables pour prendre des nouvelles de leur famille. Ils avaient peur. Il ne faut plus jamais revivre ça ! On était au bord d'une catastrophe, franchement. J'entraîne depuis trente-cinq ans et c'est la première démission, mais vu ce qu'il se passait... », a confié le technicien français, avant d'en rajouter une couche.

«Ça prenait une tournure dramatique»