CAN 2024 - Côte d'Ivoire - RD Congo : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables…

Ayant atteint le dernier carré de sa Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire a rendez-vous avec la République démocratique du Congo ce mercredi à 21 heures au stade Alassane Ouattara. En cas de victoire, les Eléphants tenteront de remporter un troisième sacre contre le Nigeria ou l'Afrique du Sud.

En cas de succès contre les Léopards , les Eléphants tenteront de remporter une troisième CAN sur leurs terres, après 1992 et 2015.

La Côte d'Ivoire renait de ses cendres à la CAN

Lors du premier tour de sa Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire a eu très chaud. Après l'humiliation face à la Guinée équatoriale (4-0) le 22 janvier, la bande à Seko Fofana a pu valider son ticket pour les huitièmes de finale qu'après la victoire du Maroc face à la Zambie (1-0) deux jours plus tard. En effet, les Eléphants ont dû attendre l'ultime match de la phase de poules de la CAN pour se qualifier pour le tour suivant, et ce, grâce à leur place parmi les quatre meilleurs troisièmes du premier tour. Après s'être fait peur, la Côte d'Ivoire a fait tomber à la fois le Sénégal (1-1, 5-4 aux tirs au but) et le Mali (2-1 après prolongations), et ce, après de grosses batailles.

La RDC est montée en puissance

De son côté, la République démocratique du Congo a commencé doucement la compétition avec trois résultats nuls. Qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, les Léopards ont surpris l'Egypte, l'emportant à l'issue de la séance des tirs au but. Et en quart de finale, la RDC a remporté son premier match à la CAN, battant la Guinée de Kaba Diawara avant la fin du temps réglementaire (3-1).

Les compositions probable de Côte d'Ivoire - RDC

Le XI probable d'Emerse Faé, le sélectionneur intérimaire de la Côte d'Ivoire : Yahia Fofana - Ghislain Konan, Evan Ndicka, Willy Boly, Serge Aurier - Franck Kessie, Jean Michaël Seri, Seko Fofana - Simon Adingra, Nicolas Pépé et Sébastien Haller.



Le XI probable de Sébastien Desabre, le sélectionneur de la République démocratique du Congo : Lionel Mpasi-Nzau - Gédéon Kalulu, Chancel Mbemba, Dylan Batubinsika, Arthur Masuaku - Theo Bongonda, Samuel Moutoussamy, Charles Pickel - Meschack Elia, Cédric Bakambu et Yoane Wissa.