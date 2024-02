Un joueur du RC Lens craque en plein match

Arnaud De Kanel

Le RC Lens poursuit sa belle série. Samedi, en fin d'après-midi, les Sang et Or ont pris le meilleur sur Strasbourg grâce à des buts de Florian Sotoca, David Pereira Da Costa mais aussi Elye Wahi. Muet depuis le 25 novembre, le jeune attaquant français, qui fait face à de nombreuses critiques depuis un certain temps, a laissé couler quelques larmes au moment de célébrer.

«Nous sommes tous vulnérables»

« Je suis simplement content pour lui, heureux même. Il travaille très bien et beaucoup plus qu’au départ parce qu’il est arrivé en n’étant pas forcément prêt physiquement, avec beaucoup de choses à intégrer. Il a pris des coups et ce n’est pas facile pour un jeune joueur. Nous on est là pour l’accompagner, lui donner de la confiance. Quand je vois que quelqu’un travaille, avec ces qualités, je sais que ça va marcher. Les larmes de Wahi ? Nous sommes tous vulnérables. C’est une très belle image. Le foot ce sont des émotions qu’on partage entre nous, avec vous, avec le public, ce sont juste des beaux moments de foot et il ne faut jamais oublier que c’est juste un match. On est là, quand on peut, pour être des vecteurs de ces émotions », a confié le coach du RC Lens au sujet d'Elye Wahi.

«Il avait un peu les larmes»