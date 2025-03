Kylian Mbappé, la rumeur incroyable

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'été dernier, en plus de signer au Real Madrid, Kylian Mbappé était également devenu actionnaire majoritaire du SM Caen. Ce sont 80% du club normand qui ont alors été rachétés par le Français. Mais avant que cela ne soit officiel, différentes rumeurs avaient circulé sur l'investissement de Mbappé. Et on avait du mal à y croire visiblement...

Au-delà d'être un joueur de football, Kylian Mbappé est désormais dirigeant d'un club. En effet, l'été dernier, le Français est devenu actionnaire majoritaire du SM Caen. Au cours des mois qui ont précédé cet événement, il y a eu différentes rumeurs sur la volonté de Mbappé d'investir dans un club. Si on avait parlé de Nîmes, c'est finalement à Caen qu'il est arrivé avec ses millions d'euros.

« Personne ne voulait réellement y croire »

Kylian Mbappé est donc actionnaire majoritaire à Caen, où on ne voulait pas croire à ces rumeurs au début. En effet, pour France 24, le journaliste Nicolas Claich a raconté : « La rumeur bruissait depuis des semaines mais personne ne voulait réellement y croire ».

« Ça ne peut être que positif »

« À ce moment-là, il y a un immense espoir parmi les supporters. Quand on est racheté par le meilleur joueur du monde, ça ne peut être que positif », a-t-il ensuite ajouté à propos de ce rachat de Caen par Kylian Mbappé.