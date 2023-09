Une injustice dénoncée avec le PSG !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le PSG a ouvert le score grâce à un penalty transformé par Kylian Mbappé. Un coup de pied de réparation qui reste en travers de la gorge du Borussia Dortmund. En effet, Mats Hummels et Edin Terzić estiment que l'arbitre n'aurait pas dû siffler après la main de Niklas Süle.

Pour son entrée en lice en Ligue des Champions, le PSG s'est frotté au Borussia Dortmund. Ultra dominateur, le club de la capitale a réussi à ouvrir le score grâce à un penalty transformé par Kylian Mbappé. Un coup de pied de réparation sifflé à la suite d'une main de Niklas Süle dans la surface allemande. Mais selon Mats Hummels et Edin Terzić, l'arbitre a été généreux avec le PSG sur ce coup là.

«Il tombe sur sa main et doit s’en servir pour s’appuyer dessus»

« Sur le terrain, j'ai tout de suite vu que Niki [Süle] avait touché le ballon avec sa main. Mais il tombe sur sa main et doit s’en servir pour s’appuyer dessus. Je l'ai dit plusieurs fois à l'arbitre. Je lui ai dit : "S'il vous plaît, sortez du terrain et allez voir l’action". Il ne l'a pas fait. Il l'a donné. Malheureusement, on ne peut rien y faire », a estimé Mats Hummels dans des propos rapportés par RMC Sport.

«Marquinhos a aussi pris le ballon sur son bras»