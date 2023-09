La recette est donnée pour vaincre le PSG

Hugo Chirossel

Ce mardi, le PSG va démarrer son aventure en Ligue des champions par la réception du Borussia Dortmund au Parc des Princes. Présent en conférence de presse, Edin Terzic a déclaré avoir bien analysé la défaite du club de la capitale face à l’OGC Nice. Une rencontre qui visiblement lui a donné quelques idées sur comment contrarier les Parisiens.

Un peu plus d’un mois après la reprise de la Ligue 1, place désormais à la Ligue des champions pour le PSG. Le club de la capitale recevra le Borussia Dortmund mardi pour son entrée en lice dans la compétition. Une rencontre qui arrive quelques jours après la première défaite du club de la capitale cette saison, face à l’OGC Nice vendredi dernier (2-3). Un match qui a forcément retenu l’attention d’Edin Terzic.

«Le PSG a eu beaucoup de difficultés»

« Bien sûr qu’on a analysé ce match, on a vu que Nice a joué très bien et qu’ils ont pressé très agressivement, en défendant intelligemment. Le PSG a eu beaucoup de difficultés. Naturellement nous aussi on a essayé de voir comment on va essayer de les contrarier. On a des idées, on sait qu’on a suffisamment de qualités. Après nous savons aussi que c’est difficile de commencer ici à Paris, mais nous avons les larmes pour lutter », a déclaré l’entraîneur du Borussia Dortmund en conférence de presse, dans des propos relayés par RMC Sport .

«Il faudra être le plus agressif possible»