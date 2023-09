PSG : Il prévient Mbappé et Dembélé

Hugo Chirossel

Après avoir disputé cinq rencontres en championnat depuis le début de la saison, le PSG se tourne désormais vers la Ligue des champions et la réception du Borussia Dortmund mardi lors de la première journée. Pour espérer l’emporter, Sebastian Kehl estime que les Allemands devront être capables de stopper Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani.

Ce mardi, la Ligue des champions fait son grand retour au Parc des Princes, avec la rencontre entre le PSG et le Borussia Dortmund. Après avoir concédé leur première défaite de la saison vendredi face à l’OGC Nice (2-3), les Parisiens auront à cœur de bien lancer leur aventure européenne.

«Nous devons être armés pour affronter les trois joueurs les plus rapides d'Europe»

Du côté du Borussia Dortmund, on se méfie forcément de la force offensive du PSG, emmené notamment par Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani, qui a pu disputer ses premières minutes contre l’OGC Nice. Sebastian Kehl, directeur sportif du club allemand, estime que son équipe devra tout faire pour leur laisser le moins d’espace possible.

«Nous allons essayer de leur laisser peu d'espaces»